Militari nuclei speciali in azione ed elicottero | le immagini dell' arresto di Margaritondo
FASANO - I carabinieri e i reparti speciali attraversano il centro abitato, per poi dirigersi verso la Selva di Fasano. Dall'alto un elicottero “veglia”. E inquadra, anche i dettagli. Poi, l'irruzione nella villetta. L'arresto del 49enne Onofrio Margaritondo è stato portato a termine all'alba di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
