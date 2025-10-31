Militanti di Hamas nascosti nell' area controllata da Israele Trump ha offerto un passaggio sicuro

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump sta tentando di fare in modo che la tregua a Gaza regga, nonostante gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud della Striscia. Per farlo, avrebbe offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro oer uscire dalle zone di Gaza controllate da Israele, secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

militanti hamas nascosti nellGaza, Hamas annuncia la restituzione del corpo di un ostaggio: "Trovato in un tunnel" - L’IDF ha lanciato un’ondata di bombe contro Gaza City, Nuseirat e Khan Younis. Segnala lastampa.it

militanti hamas nascosti nellIsraele accusa Hamas: "Nella bara i resti di un ostaggio già restituito". Ira di Netanyahu, riunione d'emergenza. Tensione alle stelle - Non è il corpo di nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza quello consegnato ieri da Hamas a Israele. Da msn.com

militanti hamas nascosti nellHamas consegna i resti dell’ostaggio sbagliato, Israele minaccia una dura risposta - Il 28 ottobre Israele ha accusato Hamas di aver consegnato i resti dell’ostaggio sbagliato, denunciando una “grave violazione” dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. internazionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Militanti Hamas Nascosti Nell