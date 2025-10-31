Militanti di Hamas nascosti nell' area controllata da Israele Trump ha offerto un passaggio sicuro
Il presidente Donald Trump sta tentando di fare in modo che la tregua a Gaza regga, nonostante gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud della Striscia. Per farlo, avrebbe offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro oer uscire dalle zone di Gaza controllate da Israele, secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza controllate da Israele verso le zone controllate dal gruppo. E' quanto riporta l'agenzia americana Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. - X Vai su X
Gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza controllate da Israele verso le zone controllate dal gruppo. E' quanto riporta l'agenzia americana Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas annuncia la restituzione del corpo di un ostaggio: "Trovato in un tunnel" - L’IDF ha lanciato un’ondata di bombe contro Gaza City, Nuseirat e Khan Younis. Segnala lastampa.it
Israele accusa Hamas: "Nella bara i resti di un ostaggio già restituito". Ira di Netanyahu, riunione d'emergenza. Tensione alle stelle - Non è il corpo di nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza quello consegnato ieri da Hamas a Israele. Da msn.com
Hamas consegna i resti dell’ostaggio sbagliato, Israele minaccia una dura risposta - Il 28 ottobre Israele ha accusato Hamas di aver consegnato i resti dell’ostaggio sbagliato, denunciando una “grave violazione” dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. internazionale.it scrive