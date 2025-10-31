Milano torri bianche del Gratosoglio al freddo

Ben 240 famiglie, circa un migliaio di persone, sono al freddo da quasi tre anni. L'impianto di riscaldamento delle "torri bianche" del Gratosoglio è vecchio. Le segnalazioni arrivano quotidianamente, ma nessuno interviene. Un'abitante: "Siamo morti di freddo, io vado avanti con l'elettrico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, "torri bianche" del Gratosoglio al freddo

Torri, torracchioni e grattacieli raccontano una città che cambia volto e cresce in altezza. La letteratura dà voce anche a queste architetture, in una narrazione urbana tra passato e presente. Su #Letmi Milano si legge anche guardando all'insù.

Tubi rotti, spazzatura e muffa sui muri: la mostra fotografica (con aperitivo e musica) degli inquilini delle Torri Bianche del Gratosoglio - Milano, 27 marzo 2025 – Controsoffitti crollati, cantine allagate, cumuli d’immondizia in strada, muri sfigurati da infiltrazioni d’acqua e muffe. ilgiorno.it scrive

Piazza Torri Bianche, sì al restyling - Dopo oltre cinque anni d’attesa, qualcosa si muove per la riqualificazione della piazza delle Torri Bianche di via Saponaro, quartiere Gratosoglio, periferia ... Come scrive ilgiorno.it

Milano, il mistero del 27enne morto sui binari del tram: il terribile impatto e il corpo martoriato. Le telecamere svelano la dinamica - Secondo una prima ricostruzione è possibile che l'autista del tram non si sia accorto del 27enne sui binari, ma è anche possibile che fosse già privo di sensi o deceduto. Lo riporta corriereadriatico.it