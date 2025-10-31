Milano scoperto laboratorio per documenti falsi | il video dell' operazione

La Polizia di Stato di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato due cittadini pachistani di 27 e 31 anni ritenuti responsabili della falsificazione dei documenti internazionali. L’attività svolta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura milanese ha consentito di individuare e controllare i due indagati mentre ritiravano due pacchi presso un centro di raccolta e fermo deposito vicino alla Stazione Centrale di Milano. All’interno dei colli, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi componenti destinati alla fabbricazione di passaporti falsi: pagine interne di libretti, copertine rigide con stemmi e scritte ufficiali, ologrammi e pellicole di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, scoperto laboratorio per documenti falsi: il video dell'operazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tre anni di conoscenza, memoria e umanità Hai già scoperto il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani di Milano? In questi giorni il #MUSA celebra il suo terzo anniversario di apertura: un traguardo important - facebook.com Vai su Facebook

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari - X Vai su X

Milano, scoperto il laboratorio dei passaporti falsi: arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante - Un pachistano di 27 anni e un connazionale di 31 gestivano l’attività clandestina scoperta dalla polizia. Riporta msn.com

Milano, scoperto laboratorio per documenti falsi: il video dell'operazione - (LaPresse) La Polizia di Stato di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Scoperto a Milano il laboratorio dove si falsificavano documenti d'identità e passaporti, 2 arresti - La polizia di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato due cittadini pachistani di 27 e 31 anni ritenuti responsabili della falsificaz ... Lo riporta virgilio.it