Milano – Due uomini di origine pachistana di 27 e 31 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano perché gestivano un vero e proprio laboratorio clandestino per la contraffazione di passaporti. L'attività investigativa della Squadra Mobile milanese ha consentito di individuare e controllare gli indagati mentre ritiravano due pacchi presso un centro di raccolta e fermo deposito vicino alla stazione Centrale. La dotazione. All'interno vi erano numerosi componenti destinati alla fabbricazione di passaporti falsi: pagine interne di libretti, copertine rigide con stemmi e scritte ufficiali, ologrammi e pellicole di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, scoperto il laboratorio dei passaporti falsi: arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante