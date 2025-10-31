Milano scoperto il laboratorio dei passaporti falsi | arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante
Milano – Due uomini di origine pachistana di 27 e 31 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano perché gestivano un vero e proprio laboratorio clandestino per la contraffazione di passaporti. L'attività investigativa della Squadra Mobile milanese ha consentito di individuare e controllare gli indagati mentre ritiravano due pacchi presso un centro di raccolta e fermo deposito vicino alla stazione Centrale. La dotazione. All'interno vi erano numerosi componenti destinati alla fabbricazione di passaporti falsi: pagine interne di libretti, copertine rigide con stemmi e scritte ufficiali, ologrammi e pellicole di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Tre anni di conoscenza, memoria e umanità Hai già scoperto il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani di Milano? In questi giorni il #MUSA celebra il suo terzo anniversario di apertura: un traguardo important - facebook.com Vai su Facebook
Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari - X Vai su X
Milano, scoperto il laboratorio dei passaporti falsi: arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante - Un pachistano di 27 anni e un connazionale di 31 gestivano l’attività clandestina scoperta dalla polizia. Da msn.com
Milano, ecco come fabbricavano i passaporti falsi: nella casa-laboratorio tutto il materiale - Avevano stampante, copertine, ologrammi e pellicole di sicurezza ... Si legge su msn.com
Scoperto a Milano il laboratorio dove si falsificavano documenti d'identità e passaporti, 2 arresti - La polizia di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato due cittadini pachistani di 27 e 31 anni ritenuti responsabili della falsificaz ... Come scrive virgilio.it