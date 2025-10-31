Anche Marina Pugliese, che incarichi di rilievo ha ricoperto e ricopre nel Comune di Milano (per esempio, Area Museo delle Culture, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico), ha frequentato la Scuola di Restauro di Botticino. E, considerando che nelle opere d’arte i restauratori ci mettono anche le mani, un po’ la invidia il suo collega Domenico Piraina, ‘patrono’ di Palazzo Reale, dove ieri è stato presentato un avvincente progetto di collaborazione: " Comune di Milano e Scuola di Botticino insieme per il restauro del patrimonio artistico della città". Presenti molti simpatici studenti, soprattutto studentesse, pronte a confermare che chi qui si laurea (laurea magistrale, sì, poco conosciuta, quella che si consegue a Botticino, e che abilita alla professione) trova subito lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano schiera gli studenti di Botticino. A Palazzo Reale e Castello Sforzesco