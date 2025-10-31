milano roma firenze e venezia | kike sarasola prepara i suoi room mate hotels alla stagione natalizia
Quest’anno, Room Mate Hotels invita i viaggiatori a vivere le feste italiane da una prospettiva privilegiata: quella delle sue strutture a Milano, Firenze e Roma, dove design, accoglienza e spirito locale si fondono per trasformare ogni soggiorno in un’esperienza da ricordare. “Il Natale è il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Gentile Ministro Matteo Salvini, a Milano si è dovuto scegliere: prolungare la M4 o la M5, perché i fondi non bastavano per entrambe. A Roma la linea C è ferma; a Napoli sono stati tagliati i finanziamenti per la linea 10 verso Afragola. Nella Manovra di Bilanci - facebook.com Vai su Facebook
GIORNATA NAZIONALE DELLO #SPETTACOLO (24 OTTOBRE) a Milano, Roma, Napoli, Venezia, Bologna, - X Vai su X
Milano come Roma: Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno fino a 10 euro - Il sindaco di Milano chiede di equiparare la tassa di soggiorno del capoluogo lombardo a quella di Roma, Firenze e Venezia. italiaatavola.net scrive
Pellegrini o miliardari: Roma, Milano, Venezia e Napoli brillano di visitatori e criticità - A Roma si dibatte sull’arrivo effettivo o meno dei 35 milioni di turisti annunciati per il Giubileo. Da repubblica.it
Istat: crescono presenze Milano, Firenze e Bologna, calo Venezia - In leggero aumento nel secondo trimestre, secondo i dati provvisori dell'indagine "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" dell'Istat, i flussi turistici nelle grandi città e nelle ... Si legge su ansa.it