Milano paura in metro | punta il coltello contro un ragazzino per farsi consegnare il cellulare
Grazie alle telecamere e anche agli acquisti che ha fatto usando la carta di credito di una delle sue vittime, un ucraino di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di aver compiuto almeno tre rapine su bus e metro. La prima il 17 ottobre intorno alle 23:30, quando si è fatto consegnare un cellulare da un 29enne che si trovava su un bus della linea 50, minacciandolo e tenendo la mano in tasca come se avesse un arma. Due giorni dopo, domenica 19, alle 6:30 si è avvicinato a un 23enne che stava aspettando la metro 4 alla fermata Frattini, gli ha puntato una lama al fianco e si è fatto dare il cellulare, il codice di sblocco e anche dieci euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
