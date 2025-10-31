Milano paura in metro | punta il coltello contro un ragazzino per farsi consegnare il cellulare

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alle telecamere e anche agli acquisti che ha fatto usando la carta di credito di una delle sue vittime, un ucraino di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di aver compiuto almeno tre rapine su bus e metro. La prima il 17 ottobre intorno alle 23:30, quando si è fatto consegnare un cellulare da un 29enne che si trovava su un bus della linea 50, minacciandolo e tenendo la mano in tasca come se avesse un arma. Due giorni dopo, domenica 19, alle 6:30 si è avvicinato a un 23enne che stava aspettando la metro 4 alla fermata Frattini, gli ha puntato una lama al fianco e si è fatto dare il cellulare, il codice di sblocco e anche dieci euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano paura in metro punta il coltello contro un ragazzino per farsi consegnare il cellulare

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, paura in metro: punta il coltello contro un ragazzino per farsi consegnare il cellulare

Scopri altri approfondimenti

milano paura metro puntaMilano, paura in metro: ragazza si getta sui binari - Momenti di terrore a Milano: una ragazza si è gettata sui binari alla fermata Duomo. Secondo milano.cityrumors.it

milano paura metro puntaMilano, tragedia sfiorata in Duomo: 28enne prova a gettarsi sotto la Metro, ma il macchinista frena in tempo - Poco prima delle 12 una ragazza ha tentato il suicidio alla fermata della M1. Si legge su affaritaliani.it

Passeggero ha un malore, scattano i soccorsi: metro rallentata a Milano - Un malore a un passeggero ha provocato rallentamenti a bordo dei treni della linea rossa della metropolitana di Milano, la M1. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Paura Metro Punta