milano la guardia di finanza sequestra 118 mila articoli di halloween

AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno  sequestrato  a un commerciante di nazionalità cinese in zona  piazzale Loreto   118.453 articoli tra decorazioni e accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, riportanti indebitamente la  marchiatura "CE", non prevista per questo tipo di merce e utilizzata, si legge in una nota delle  Fiamme Gialle, per ingannare i clienti sulla  tracciabilità  e la  qualità dei prodotti  in questione. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla magistratura per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 🔗 Leggi su Agi.it

