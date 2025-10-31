AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato a un commerciante di nazionalità cinese in zona piazzale Loreto 118.453 articoli tra decorazioni e accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, riportanti indebitamente la marchiatura "CE", non prevista per questo tipo di merce e utilizzata, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, per ingannare i clienti sulla tracciabilità e la qualità dei prodotti in questione. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla magistratura per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano, la Guardia di Finanza sequestra 118 mila articoli di Halloween