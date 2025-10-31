Milano falso agente di viaggi condannato per l’ottava volta | deve scontare 10 anni ma è ancora libero

Per un falso agente di viaggi la condanna ricevuta ieri dalla VI sezione del Tribunale di Milano è solo l’ultima di una lunga serie. Questa volta la sentenza, 2 anni e 3 mesi di reclusione a cui si aggiungono 40 mila euro di danni alle parti civili, è stata emessa per aver truffato quattro clienti (compresa una coppia in viaggio di nozze), dai quali l’uomo si era fatto anticipare i soldi per biglietti di aerei e hotel in realtà mai davvero acquistati. Prima del Corriere della Sera, che ne ha dato notizia ieri, a raccontare la storia del falso agente era già stato il tg satirico Striscia la notizia: l’uomo infatti non è nuovo a problemi con la giustizia e quella appena ricevuta è l’ottava condanna. 🔗 Leggi su Open.online

