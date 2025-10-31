Milano domina il Paris 86-77 primo successo casalingo per la squadra di Messina | gli highlights
L’Olimpia Milano firma la miglior prestazione della sua stagione in Eurolega superando nettamente il Paris Basketball per 86-77. La squadra di coach Ettore Messina ha controllato la partita dall’inizio alla fine, raggiungendo anche i 20 punti di vantaggio e gestendo con lucidità il tentativo di rimonta dei francesi, fermatisi fino al -9. Arriva così il primo successo casalingo europeo per Milano, il terzo complessivo dopo cinque sconfitte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
