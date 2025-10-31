Milan Turci su Nkunku | Può fare la Differenza in Serie A Si esprime a livelli altissimi

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di Dazn, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera su Chistopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan turci su nkunku pu242 fare la differenza in serie a si esprime a livelli altissimi

© Pianetamilan.it - Milan, Turci su Nkunku: “Può fare la Differenza in Serie A. Si esprime a livelli altissimi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan turci nkunku pu242Turci: "Nkunku era un’occasione per quelli che sono i potenziali valori del giocatore: è uno che può fare la differenza in Serie A" - Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Chistopher Nkunku: “Evidentemente per loro era un’occasione per quelli che sono ... Si legge su milannews.it

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma - Mentre il Milan, e chi è rimasto fuori dalle chiamate delle nazionali, riposa, Christopher Nkunku e Rafael Leao si presentano a Milanello. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Luca Bianchin e Filippo Cornacchia - Christopher Nkunku può essere un’opzione per il Milan, che cerca un attaccante. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Turci Nkunku Pu242