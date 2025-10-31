Milan sorrisi e autografi per De Winter con i tifosi rossoneri | PM
Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con i tifosi. Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con i tifosi. Autografi e sorrisi dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, un jolly difensivo per Allegri: ecco De Winter - Con una trattativa lampo, durata poche ore, il Milan ha preso Koni De Winter dal Genoa, soffiandolo all’Inter. Scrive corrieredellosport.it
Milan, doppia fumata bianca: è fatta per De Winter e Athekame - Dopo aver egregiamente completato il centrocampo, il Milan mette i tasselli a posto anche in difesa. Riporta gazzetta.it
De Winter: "Milan, per Allegri gioco ovunque". Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves" - Li accomuna il reparto, ovvero quella difesa che – occorre essere onesti – è il settore del campo col maggior numero di punti interrogativi. Riporta gazzetta.it