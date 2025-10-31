Milan sorrisi e autografi per De Winter con i tifosi rossoneri | PM

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con i tifosi. Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con i tifosi. Autografi e sorrisi dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

