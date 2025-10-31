Milan sorrisi e autografi per Athekame con i tifosi rossoneri | PM

Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Zachary Athekame con i tifosi. Milan, il Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Zachary Athekame con i tifosi. Autografi e sorrisi dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sorrisi e autografi per Athekame con i tifosi rossoneri | PM

Scatti e sorrisi con Galaxy da @samsungitalia -100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026con il codice TSG15 fino al 26 novembre hai uno sconto del 15% su #GalaxyZFlip7 #GalaxyZFold7 e Galaxy Z Flip7 FE sul sito Samsung o su Samsu

Sorrisi e compattezza: il #Milan presenta la nuova foto ufficiale di squadra #MilanPress

Come cambia il Milan senza Estupinan e Saelemaekers: dalle scommesse Bartesaghi e Athekame al ritorno al 4-3-3 - Si attende soltanto il rientro a Milano dei due calciatori per stilare una diagnosi più precisa degli infortuni patiti rispettivamente con le maglie di Ecuador e Belgio, ma in casa Milan è scattato ... Lo riporta calciomercato.com

Infortunio Saelemaekers, chi gioca al suo posto nel Milan: chance per Athekame? - La sosta per le nazionali non ha portato buone notizie al Milan, che per la prossima partita in programma domenica 19 alle 20. Si legge su calciomercato.com

Athekame, che balzo: il difensore del Milan sale per la 1ª volta nella Svizzera dei grandi - 0) sulla Svezia ha confermato la Svizzera in testa al gruppo B, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, dall'altro ha spedito nel baratro la nazionale delle ... tuttomercatoweb.com scrive