Milan scatta l' ora di Nkunku | Leao ancora dolorante contro la Roma c' è il francese dal 1'

Rafa ancora dolorante dopo il fastidio di Bergamo, così Allegri studia la mossa Cristopher con Loftus-Cheek a supporto. E si avvicina l'esordio da titolare dell'ex Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, scatta l'ora di Nkunku: Leao ancora dolorante, contro la Roma c'è il francese dal 1'

BIANCHIN (GAZZETTA): Leão tolto per un «problema all'anca». «Rafa fatica a scattare». Allegri non fa sconti. MILAN SENZA TOP: Il Milan «ha fatto meglio senza Leao e senza Gimenez», con Nkunku e Loftus-Cheek davanti.

Milan, scatta l'ora di Nkunku: Leao ancora dolorante, contro la Roma c'è il francese dal 1' - Rafa ancora dolorante dopo il fastidio di Bergamo, così Allegri studia la mossa Cristopher con Loftus-

Chi al fianco di Leao contro la Roma? Tuttosport: "Un'altra opzione potrebbe essere l'ultimo dall'inizio di Nkunku"

Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: "Leao deve essere più decisivo, Nkunku sta migliorando" - Sul fronte individuale, Allegri ha lodato il miglioramento di Nkunku, che sta dimostrando di crescere fisicamente e mentalmente.