Milan scatta l' ora di Nkunku | Leao ancora dolorante contro la Roma c' è il francese dal 1'

Rafa ancora dolorante dopo il fastidio di Bergamo, così Allegri studia la mossa Cristopher con Loftus-Cheek a supporto. E si avvicina l'esordio da titolare dell'ex Chelsea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, scatta l'ora di Nkunku: Leao ancora dolorante, contro la Roma c'è il francese dal 1'

