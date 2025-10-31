Milan-Roma streaming gratis | come vedere in chiaro il big match di San Siro
L’attesa per il grande calcio di San Siro è terminata. La decima giornata di Serie A si chiude con il big match tra Milan e Roma, due squadre che inseguono la vetta in una stagione già ricca di colpi di scena. I rossoneri, a quota 18 punti, vogliono ritrovare continuità dopo un doppio pareggio, mentre la formazione di Gian Piero Gasperini arriva al Meazza forte dei successi contro Sassuolo e Parma, e di una classifica che la vede in piena lotta con Napoli per il primo posto. La notizia più curiosa, però, riguarda la trasmissione della partita: il posticipo sarà visibile gratuitamente, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. 🔗 Leggi su Milanzone.it
