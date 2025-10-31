Milan-Roma probabili formazioni | Hermoso cerca conferma il dubbio è su Dovbyk

6 punti nel giro di pochi giorni per la Roma, che cancellano le scorie accumulate contro Inter e Viktoria Plzen e mantengono una clamorosa vetta della classifica, in coabitazione con il Napoli. Dopo Sassuolo e Parma, la settimana si concluderà con il big match di San Siro contro il Milan, squadra appena dietro la coppia di testa in cerca di vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, e uscire col bottino pieno dalla Scala del Calcio non sarà semplice. Nel mezzo del secondo tour de force stagionale, non è facile azzeccare le scelte iniziali di un Gasperini che sta cercando di sfruttare a pieno la sua rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

