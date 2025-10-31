Milan-Roma Nkunku titolare | punta a gonfiare il palloncino In attacco con lui …
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto in estate dal Chelsea, dovrebbe fare il suo debutto da titolare in maglia rossonera in occasione di Milan-Roma di domenica sera a 'San Siro'. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Milan-Roma, Allegri prepara l'assalto alla vetta. Con Loftus-Cheek centravanti e tanti punti interrogativi - facebook.com Vai su Facebook
#Milan- #Roma, #Allegri prepara l'assalto alla vetta. Con #LoftusCheek centravanti e tanti punti interrogativi - X Vai su X
Milan, scatta l'ora di Nkunku: Leao ancora dolorante, contro la Roma c'è il francese dal 1' - Rafa ancora dolorante dopo il fastidio di Bergamo, così Allegri studia la mossa Cristopher con Loftus- Segnala msn.com
Milan, è il momento di Nkunku: sarà titolare contro la Roma - Oltre a Christian Pulisic, che Max Allegri spera di riavere a disposizione nel successivo impegno in casa del Parma, per la gara di domenica contro la Roma, il tecnico rossonero rischia di dover fare. Riporta milannews.it
Milan-Roma, Allegri prepara l'assalto alla vetta. Con Loftus-Cheek centravanti e tanti punti interrogativi - Dopo la giornata di scarico di ieri, oggi il Milan torna ad allenarsi in vista del posticipo di domenica sera, a San Siro, contro la Roma. Segnala tuttosport.com