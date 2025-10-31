Milan-Roma Modric al centro | unico leader in campo chiamato a giocare sempre a 40 anni

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante i 40 anni di età, il centrocampista croato Luka Modric non sta saltando una partita nel Milan di Massimiliano Allegri in questo periodo. Complici anche le tante assenze rossonere, sarà nuovamente titolare domenica sera contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma modric al centro unico leader in campo chiamato a giocare sempre a 40 anni

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Modric al centro: unico leader in campo, chiamato a giocare sempre a 40 anni

Argomenti simili trattati di recente

milan roma modric centroIl Milan riparte da Modric: leader indiscusso, con la Roma toccherà a lui. Due rientri per Allegri - Senza Pulisic e Rabiot, il croato è l’unico leader a disposizione dell'allenatore livornese in vista del big match contro i giallorossi ... Riporta tuttosport.com

milan roma modric centroTuttosport in apertura: "Il Milan e Modric per la prima fuga" - Questo il titolo odierno in prima pagina di Tuttosport: "Il Milan e Modric per la prima fuga". Come scrive milannews.it

Modric Milan, il calciatore croato non trova scuse: «Abbiamo perso due punti importanti ed è colpa nostra. Penso che…» - Modric Milan, il calciatore croato non trova scuse: «Abbiamo perso due punti importanti ed è colpa nostra. Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Modric Centro