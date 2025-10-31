Milan-Roma Leao ci sarà | Allegri gli chiede di stringere i denti e lui risponderà presente

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, chiederà gli straordinari a Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, per esserci in Milan-Roma di domenica 2 novembre, ore 20:45, a 'San Siro', nonostante l'infiammazione all'anca. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma leao ci sar224 allegri gli chiede di stringere i denti e lui risponder224 presente

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, Leao ci sarà: Allegri gli chiede di stringere i denti e lui risponderà presente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan roma leao sar224Milan, scelto il sostituto di Leao: idee chiare per la Roma - In vista del big match contro i giallorossi, mister Allegri sta studiando le varie ipotesi per variare il terminale offensivo. Come scrive spaziomilan.it

milan roma leao sar224Milan: Leao non si allena in gruppo, in dubbio per la Roma - Rafael Leao non si è allenato con il resto della squadra rossonera ed è in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica sera al San Siro. Da msn.com

milan roma leao sar224Milan, Leao preoccupa Allegri: nuovo problema fisico, emergenza in attacco con la Roma - Leao alle prese con un’infiammazione all’anca che potrebbe limitarne l’utilizzo o addirittura escluderlo da Milan- Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Leao Sar224