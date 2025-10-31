Milan-Roma Leao ci sarà | Allegri gli chiede di stringere i denti e lui risponderà presente
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, chiederà gli straordinari a Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, per esserci in Milan-Roma di domenica 2 novembre, ore 20:45, a 'San Siro', nonostante l'infiammazione all'anca. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
