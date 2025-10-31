Milan-Roma Leao a disposizione di Allegri | dubbi su Tomori e Gimenez

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A si prepara già a tornare in campo per la decima giornata, che inizierà domani, sabato 1° novembre. A chiudere il programma della domenica, invece, toccherà alla Roma, che scenderà in campo contro il Milan, a San Siro, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Un match molto importanti per i giallorossi, che dovranno dimostrare ulteriormente quanto di buono mostrato in questa prima parte di campionato, confermandosi anche contro una big. Out Pulisic e Rabiot. La formazione di Gasperini si troverà di fronte un Milan reduce da due pareggi consecutivi con Pisa e Atalanta e che avrà ancora più di qualche problema di formazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Roma, Leao a disposizione di Allegri: dubbi su Tomori e Gimenez

News recenti che potrebbero piacerti

"Milan-Roma sarà una bella partita. Non è facile assimilare quello che fa un mister come Gasperini sia livello fisico che tattico" ? Siete d'accordo con le sue parole? #ASRoma #RomanewsEU #MilanRoma - facebook.com Vai su Facebook

Verso Milan-Roma: Allegri spera di recuperare Leao e Gimenez almeno per la panchina. Più a rischio Tomori - X Vai su X

FLASH | Milan-Roma, la decisione finale su Leao! Novità Tomori, Gimenez e Pulisic - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Leao, Tomori, Gimenez e Pulsic: le decisioni finali su Milan- fantamaster.it scrive

MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic - Il Milan si è allenato questa mattina e da Milanello una notizia importante in vista di Milan- Da milannews.it

Verso Milan-Roma: problema all'anca per Leao, Pulisic ci prova per la panchina? - Il Milan si avvicina al big match di domenica sera contro la Roma con più di un problema in termini di infortuni: Jashari ed Estupiñan sono tornati in gruppo, col primo che, però, difficilmente sarà a ... Da sport.sky.it