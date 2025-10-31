Milan-Roma la partita nel destino di Gimenez e Dovbyk | quello scambio mancato che li lega per gennaio

Tuttosport ricorda il mancato scambio Gimenez-Dovbyk nell’ultimo mercato estivo. Domenica si sfidano da avversari: il messicano cerca ancora il primo gol in Serie A, mentre l’ucraino punta a confermarsi dopo il gol col Parma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, la partita nel destino di Gimenez e Dovbyk: quello scambio mancato che li lega per gennaio

