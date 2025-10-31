Milan-Roma la designazione arbitrale | a Guida il big match di San Siro

Continua il periodo denso di impegni per la Roma, che prima di arrivare alla sosta dovrà ancora disputare tre match, di cui uno molto delicato in Europa League. In campionato, invece, i giallorossi scenderanno in campo domenica 2 novembre, alle ore 20.45, quando affronteranno il Milan in una sfida d’altissima classifica. A San Siro la formazione di Gasperini cercherà di dare continuità alle vittorie con Sassuolo e Parma, lanciando anche un segnale importante a tutta la concorrenza. La squadra arbitrale completa. In vista di questo big match tra Milan e Roma è stata ufficialmente designata la squadra arbitrale, con la scelta che è ricaduta su Marco Guida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

