Milan-Roma | ecco data luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà nella conferenza stampa della vigilia dei match di campionato i temi principali di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Tutto quello che c'è da sapere sull'evento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
