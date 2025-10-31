Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l'arbitro per la partita Milan-Roma in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro. Al Var Di Paolo e Di Bello. Ecco i precedenti di Guida con i rossoneri e i giallorossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …