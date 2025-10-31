Milan riecco la maledizione del numero nove | dopo Giroud il nulla e i gol fatti nel 2025 …

Milan, torna a farsi vedere la maledizione del numero nove: il dato sui gol fatti dagli attaccanti nel 2025 è drammatico. Per questo Allegri è in cerca di nuove soluzioni in vista del proseguo della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, riecco la maledizione del numero nove: dopo Giroud il nulla e i gol fatti nel 2025 …

Era Atalanta-Roma 2-1, la partita che ha sancito la qualificazione dell'ultima Dea di Gasperini alla Champions League Un'estate ai margini, una cessione chiesta e non ottenuta, il reintegro e il ritorno al goal per pareggiare col Milan nel primo tempo: riecco - facebook.com Vai su Facebook

? $Milan, riecco $Jashari: sedute in gruppo e percorso personalizzato per tornare convocato I tempi di recupero per Ardon - X Vai su X

Via Jovic e la 9 del Milan è senza padrone: non era mai successo in più di 100 anni - Negli ultimi anni la maglia numero 9 del Milan si è trasformata da simbolo di gloria a vessillo maledetto. Scrive gazzetta.it

Milan, Giroud: "Non credo alla maledizione della 9. Ma qualche volta ci ho pensato..." - 1 del Milan sulla Roma, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Non credo alla maledizione della maglia numero 9, però qualche volta ci ho ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Dopo l'addio di Jovic, il Milan non ha più un numero '9': non era mai successo in 100 anni - Quella che un tempo era il simbolo dei grandi centravanti rossoneri, oggi è diventata quasi un tabù. Segnala tuttomercatoweb.com