Milan Rabiot e Pulisic in campo prima del previsto? Ecco qual è la sensazione odierna

Tra gli infortunati eccellenti di inizio stagione, nel Milan di Massimiliano Allegri, ci sono il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante statunitense Christian Pulisic. I due potrebbero tornare a disposizione prima del previsto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot e Pulisic in campo prima del previsto? Ecco qual è la sensazione odierna

Milan, Pulisic e Rabiot bruciano le tappe: in campo già contro il Parma - Rabiot si è infortunato durante la gara disputata con la Francia contro l'Azerbaigian: la lesione del soleo del polpaccio sinistro accusata il 10 ottobre sembrava destinata a tenerlo fuori una quarant

