Milan Primavera Mancioppi | Contento del primo gol Sbloccarsi ti dà …

Il centrocampista rossonera Tommaso Mancioppi ha parlato a 'Milan TV': la gioia per il gol con la Primavera del Diavolo e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Mancioppi: “Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà …”

Simone Lontani fa volare il Milan Primavera nel 7-2 rifilato alla sua ex Cesena. Tripletta e pure un assist per il bomber classe 2008, che dedica il gol a Simon La Mantia, uscito dopo pochi minuti per uno scontro di gioco. Il centrocampista Simon La Mantia - facebook.com Vai su Facebook

Milan Primavera, dominio rossonero: Lontani fa una tripletta e diventa capocannoniere $SempreMilan $ACMilan $Milan - X Vai su X

Cagliari Primavera, Pisacane: «Contento per quanto fatto, ora siamo pronti per affrontare il Milan» - Un pareggio importante quello raggiunto quest'oggi dalla Primavera del Cagliari contro i coetanei della Lazio. Secondo unionesarda.it

Milan, senti Costacurta: "Ma si può soffrire così? Contento del risultato ma la squadra è andata in difficoltà" - 1 ai danni dei serbi, i rossoneri mettono un piede e mezzo, almeno, ai playoff e puntano alla ... Si legge su calciomercato.com