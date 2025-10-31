Milan occasione Nkunku | titolare contro la Roma per tornare a gonfiare palloncini

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto in estate dal Chelsea, dovrebbe fare il suo debutto da titolare in maglia rossonera in occasione di Milan-Roma di domenica sera a 'San Siro'. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan occasione nkunku titolare contro la roma per tornare a gonfiare palloncini

© Pianetamilan.it - Milan, occasione Nkunku: titolare contro la Roma per tornare a gonfiare palloncini

Contenuti che potrebbero interessarti

milan occasione nkunku titolareMilan, è il momento di Nkunku: sarà titolare contro la Roma - Oltre a Christian Pulisic, che Max Allegri spera di riavere a disposizione nel successivo impegno in casa del Parma, per la gara di domenica contro la Roma, il tecnico rossonero rischia di dover fare. Scrive milannews.it

Allegri ora ha bisogno di tutti, Nkunku titolare: pronta la scelta a sorpresa - Gli infortuni che stanno colpendo la rosa del Milan in questi giorni stanno portando Massimiliano Allegri a valutare profondi cambiamenti nella formazione con diversi cambi in vista nelle prossime par ... milanlive.it scrive

milan occasione nkunku titolareMilan, scelta la formazione anti-Atalanta: decisione inaspettata di Allegri - Massimiliano Allegri ha scelto la formazione del Milan che stasera affronterà l'Atalanta nell'anticipo della nona giornata di Serie A. Lo riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Occasione Nkunku Titolare