Milan Leao in gruppo | è pronto a giocare Torna Estupinan Tomori e Gimenez out

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultimo allenamento prima della partita di domenica sera con la Roma. De Winter sarà titolare, Pulisic e Rabiot a parte ma in crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

