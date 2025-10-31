Milan Leao in gruppo | è pronto a giocare Torna Estupinan Tomori e Gimenez out

Penultimo allenamento prima della partita di domenica sera con la Roma. De Winter sarà titolare, Pulisic e Rabiot a parte ma in crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Leao in gruppo: è pronto a giocare. Torna Estupinan, Tomori e Gimenez out

