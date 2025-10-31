Milan Futuro si torna in campo domenica contro l’Oltrepò FBC Oddo chiamato a riscattarsi dopo mercoledì

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D contro la Varesina, il Milan Futuro di Massimo Oddo cerca riscatto in campionato. Domenica i rossoneri affronteranno l’Oltrepò al “Felice Chinetti”, puntando a restare in corsa per la zona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro si torna in campo domenica contro l8217oltrep242 fbc oddo chiamato a riscattarsi dopo mercoled236

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, si torna in campo domenica contro l’Oltrepò FBC. Oddo chiamato a riscattarsi dopo mercoledì

Scopri altri approfondimenti

milan futuro torna campoOggi in campo il Milan Futuro: si gioca la Coppa Italia Serie D - Oggi torna in campo il Milan Futuro: i giovani rossoneri affronteranno al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno alle ore 14. milannews.it scrive

Varesina impegnata in Coppa in casa del Milan Futuro - 30 le Fenici saranno ospiti dei giovani rossoneri allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno per provare ad accedere ai sedicesimi, dove ad attendere c’è la Virtus CiseranoBe ... Lo riporta varesenews.it

milan futuro torna campoMilan futuro di nuovo in campo: ecco il Caldiero Terme - I rossoneri ospiteranno il Caldiero Terme alle ore 15:00 ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Torna Campo