Milan Futuro si torna in campo domenica contro l’Oltrepò FBC Oddo chiamato a riscattarsi dopo mercoledì
Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D contro la Varesina, il Milan Futuro di Massimo Oddo cerca riscatto in campionato. Domenica i rossoneri affronteranno l’Oltrepò al “Felice Chinetti”, puntando a restare in corsa per la zona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? #CarloPellegatti ha svelato un nuovo retroscena sul futuro del #Milan ? Secondo il giornalista, #GerryCardinale starebbe lavorando alla creazione di una nuova società (Newco) insieme agli #Yankees ?, per dare vita a un progetto sportivo di liv - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Serie D, Milan Futuro-Varesina finisce 2-3: i rossoneri si fanno recuperare due volte, decide il match l’incornata di Vaz ? #milanpress - X Vai su X
Oggi in campo il Milan Futuro: si gioca la Coppa Italia Serie D - Oggi torna in campo il Milan Futuro: i giovani rossoneri affronteranno al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno alle ore 14. milannews.it scrive
Varesina impegnata in Coppa in casa del Milan Futuro - 30 le Fenici saranno ospiti dei giovani rossoneri allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno per provare ad accedere ai sedicesimi, dove ad attendere c’è la Virtus CiseranoBe ... Lo riporta varesenews.it
Milan futuro di nuovo in campo: ecco il Caldiero Terme - I rossoneri ospiteranno il Caldiero Terme alle ore 15:00 ... Come scrive msn.com