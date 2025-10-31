Milan è l’ora di Nkunku | Leao ancora in dubbio contro la Roma tocca al francese dal primo minuto

È arrivato il momento di Christopher Nkunku. Domenica sera, contro la Roma, il francese farà il suo esordio dal primo minuto in Serie A, cercando anche la prima rete con la maglia del Milan. Il debutto assoluto, in Coppa Italia contro il Lecce, era stato incoraggiante: un gol su assist di Saelemaekers e un’esultanza particolare, con il palloncino rosso nascosto nel calzettone, dedicato al figlio. Un gesto diventato ormai un marchio, ripetuto fin dai tempi del Lipsia e poi al Chelsea. Da allora sono passati due mesi complessi, segnati da acciacchi e attesa. L’attaccante francese, arrivato in estate per 37 milioni più bonus, non ha ancora trovato continuità ma adesso si prepara a prendersi la scena. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, è l’ora di Nkunku: Leao ancora in dubbio, contro la Roma tocca al francese dal primo minuto

