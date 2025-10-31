Milan è allarme in attacco Loftus-Nkunku con la Roma

Sos, emergenza, allarme. E via così. Mancano ancora due giorni alla sfida di domenica sera a San Siro (ore 20.45) contro la Roma capolista, ma al momento l’attacco del Milan può praticamente contare solo su Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek (adattato). Ieri, a Milanello, Rafael Leao non ha lavorato con la squadra a causa dell’infiammazione all’anca di cui aveva parlato Massimiliano Allegri nel dopo gara di Bergamo: "Ha avuto un problema dopo la partita col Pisa, si era allenato, a fine primo tempo non stava benissimo, non riusciva a scattare". Il portoghese verrà valutato giorno dopo giorno, ma è in forte dubbio così come Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

