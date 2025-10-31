Milan-Como a Perth l’ideatore Lou Sticca risponde alle parole del Ministro Abodi Ecco la lettera
Il dibattito su Milan-Como a Perth divide: il ministro Abodi critica la scelta per la mancanza di rispetto verso i tifosi, mentre l’organizzatore Lou Sticca replica ricordando l’emozione e il valore simbolico per gli italiani che vivono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
