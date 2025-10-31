Mika torna con Modern Times nuovo singolo e video
Mika pubblica “Modern Times”, singolo intenso e poetico che anticipa il nuovo album. Guarda il video ufficiale girato a Vienna. Mika – credit Sacha Cohen Mika, artista pop visionario di fama internazionale, con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo e dischi certificati Platino e Oro in 32 Paesi, vincitore di un BRIT Award, nominato ai Grammy®, dopo aver calcato i palchi delle arene di tutto il mondo, torna con un nuovo singolo “Modern Times”, disponibile QUI su Republic Records. L’uscita è accompagnata dal video ufficiale, girato a Vienna, in Austria, e diretto da Rupert Höller (Foster the People). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
