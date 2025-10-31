Mika fuori il nuovo singolo ‘Modern Times’
Mika, artista pop con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo, torna con un nuovo singolo ‘Modern Times’, disponibile su Republic Records, da venerdì 31 novembre. L’uscita è accompagnata dal video ufficiale, girato a Vienna, in Austria, e diretto da Rupert Höller. ‘Modern Times’, scritto da Mika e prodotto insieme a Nick Littlemore (Empire of the Sun), con la collaborazione di Peter Mayes (PNAU), segna l’inizio di un nuovo e audace capitolo, preludio al nuovo album in arrivo il prossimo anno. Il pubblico di Mika potrà vedere dal vivo la popstar in occasione dei prossimi due appuntamenti italiani del tour: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all’OGR di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
