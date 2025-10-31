Mignani presenta Bari-Cesena | Andare a giocare al San Nicola è comunque sempre complicato

All’antivigilia della prossima sfida, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match Bari-Cesena, squadre in campo domenica al San Nicola alle ore 15.Queste le dichiarazioni riportate dal sito del Cesena Fc: “Le partite di Serie B non sono mai scontate nemmeno quando, non è il caso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it