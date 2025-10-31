Mignani presenta Bari-Cesena | Andare a giocare al San Nicola è comunque sempre complicato
All’antivigilia della prossima sfida, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match Bari-Cesena, squadre in campo domenica al San Nicola alle ore 15.Queste le dichiarazioni riportate dal sito del Cesena Fc: “Le partite di Serie B non sono mai scontate nemmeno quando, non è il caso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
SERIE B | Cesena, Mignani di nuovo a Bari da avversario: "Sempre complicato giocare al San Nicola" #cesena #bari #sport Su Youtube: https://youtu.be/xoTf4GzCnUw - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, Mignani: “A Bari dobbiamo portare in campo le nostre qualità - All’antivigilia della prossima sfida, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match SSC Bari - tuttob.com scrive
Mignani applaude i giovani del vivaio del Cesena: “Non vedo l’ora di farli esordire” - Il Cesena prova a dare ulteriore slancio al suo grande momento di forma e domenica (ore 15) sarà di scena a Bari. Lo riporta corriereromagna.it
Mignani favorito, ma non troppo. Bari-Cesena, i pronostici dei bookmakers - Dopo il poco convincente successo ottenuto contro il Mantova, il Bari si prepara alla sfida di domenica prossima contro il Cesena. tuttobari.com scrive