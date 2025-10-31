' Microfono Aperto' reading per i diritti delle donne a Vicopisano
Sabato 22 novembre alle ore 18:00, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, evento gratuito e aperto al pubblico promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità con il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa ‘Microfono Apwerto’ vuole essere un momento di condivisione, riflessione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
VENERDI HALLOWEEN CON STINCO ALLA BIRRA!!! PALCO APERTO E MICROFONO APERTO CON ALEX PLATZGUMMER. PIZZA E SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA. 339 350 5868 - facebook.com Vai su Facebook