Michele Argentieri in concerto per la rassegna Concerti d’autunno
Prosegue con successo la rassegna Concerti d’Autunno, che continua a conquistare pubblico e critica per la qualità delle proposte e la cura dell’organizzazione. Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 20:30, l’Auditorium del Palazzo del Mutilato di Bari ospiterà il pianista Michele Argentieri, talento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
