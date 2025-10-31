Michelangiolo i docenti | Anche il nostro liceo sarà accorpato

Firenze, 31 ottobre 2025 - Ci sarebbe anche il liceo classico Michelangiolo di Firenze tra i 16 istituti scolastici toscani accorpati a partire dal prossimo anno scolastico. A lanciare l'allarme, sebbene manchi l'ufficialità, è il collegio docenti dell'istituto che in una nota esprime «propria ferma contrarietà al progetto di dimensionamento». I parametri utilizzati, spiegano, «basati esclusivamente sul numero degli iscritti, ignorano la specificità delle scuole. Il liceo Michelangiolo è da sempre un'esperienza culturale ricca, significativa, profondamente radicata nella storia della città e quotidianamente rinnovata in essa ma è anche un presidio sociale, come tutte le scuole, per tanti studenti». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michelangiolo, i docenti: “Anche il nostro liceo sarà accorpato”

