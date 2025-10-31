Michael Bublé per la prima volta in Vaticano | il Concerto con i Poveri trasforma la musica in un abbraccio di fraternità e speranza

Arriva a Roma un evento straordinario, nel quale si fondono emozione, arte e solidarietà: Michael Bublé canterà per la prima volta in Vaticano per un concerto che si preannuncia come un momento di pura bellezza condivisa. Il “ Concerto con i Poveri ” si fa così simbolo universale di fraternità, nel quale la musica non è solo spettacolo ma un gesto concreto di amore e speranza. LEGGI ANCHE:– Musei Vaticani, il corridoio nascosto che ti porta in pochi minuti in tutta Italia Michael Bublé per la prima volta a Roma in Vaticano per il ‘Concerto con i Poveri’. Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:30, l’ Aula Paolo VI della Città del Vaticano accoglierà l’evento più atteso della stagione musicale: la sesta edizione del Concerto con i Poveri, promosso dalla Fondazione Nova Opera. 🔗 Leggi su Funweek.it