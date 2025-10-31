Mia moglie è uscita di casa e ha trovato 30 chili di funghi nel nostro giardino ho dovuto chiedere aiuto a mio fratello per raccoglierli | l’incredibile scoperta di Claudio Ceran

“Quest’anno mi ero sorpreso nel non vederne nessuno”. Si aspettava la solita, modesta raccolta di funghi nel suo giardino, ma dopo settimane di attesa vana, la natura gli ha regalato una sorpresa inaspettata. Claudio Caeran, un residente di Montebelluna (Treviso), ha trovato ben 30 chili di funghi commestibili spuntati improvvisamente a pochi passi dalla porta di casa. Una scoperta che, come riporta Il Messaggero, ha davvero dell’incredibile. “Da anni raccolgo funghi nel mio giardino: circa 2-3 chilogrammi all’anno”, ha raccontato Claudio Caeran al quotidiano romano. Quest’anno, però, la stagione sembrava sterile: “Il tutto fino a qualche giorno fa, quando mia moglie, uscita di casa, ha avuto una incredibile sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

