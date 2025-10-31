P rotagonista del nuovo game show The Traitors Italia, condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video, Paola Barale parla di sé con la consueta ironia. Alla soglia dei sessant’anni (ne ha 58), ammette che il tempo che passa si fa sentire, ma sceglie di prenderlo con filosofia: «Un po’ mi dispiace diventare grande, ma me ne faccio una ragione; se non puoi combattere un nemico, cerchi di allearti con lui» ha detto in un’intervista rilasciata a Repubblica. Un’alleanza che traduce in uno stile di vita leggero ma consapevole: « Credo di essere una donna fortunata, come mi dicono, sono ancora croccante ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Mi piace chi ha una cultura e un background diversi» racconta la showgirl