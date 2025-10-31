Mi ha lasciata Un addio che fa male | lutto devastante per l’amata cantante

– La cantante Lady Gaga sta attraversando un momento difficile a causa della perdita della nonna paterna. Angelina Calderone Germanotta è deceduta il 12 ottobre all’età di 94 anni. Il funerale si è tenuto cinque giorni più tardi, il 17 ottobre, a Pompton Plains, nel New Jersey, località in cui la donna risiedeva da tempo. La notizia, diffusa da TMZ, ha avuto un forte impatto sulla famiglia Germanotta e sull’artista stessa, da sempre legata alla nonna. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mi ha lasciata”. Un addio che fa male: lutto devastante per l’amata cantante

