Mi ha lasciata Lutto terribile per l’amata cantante | parole piene di dolore
“Mi ha lasciata”. Lutto devastante per l’amata cantante – La cantante Lady Gaga sta affrontando un momento di grande dolore per la scomparsa della sua adorata nonna paterna, Angelina Calderone Germanotta, venuta a mancare il 12 ottobre all’età di 94 anni. Il funerale si è svolto cinque giorni dopo, il 17 ottobre, a Pompton Plains, nel New Jersey, dove la donna viveva da tempo. La notizia, riportata da TMZ, ha profondamente colpito la famiglia Germanotta e in particolare l’artista, da sempre molto legata alla nonna. Un dolore profondo in un periodo di successi. Negli ultimi mesi, Lady Gaga aveva vissuto un periodo di grande successo grazie al nuovo album “Mayhem”, accolto calorosamente da critica e pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
