Mi ha lasciata Lutto devastante per l’amata cantante un addio che fa tanto male

Sono mesi di grande fermento per la cantante, che da marzo è tornata al centro della scena musicale mondiale con l’uscita del suo nuovo album di inediti, “Mayhem”. Il disco, accolto con entusiasmo da critica e pubblico, ha rapidamente conquistato le classifiche internazionali, segnando l’ennesimo successo per la pop star americana. A pochi mesi dal lancio, la cantante ha dato il via al “The Mayhem Ball Tour”, una mastodontica tournée mondiale che l’ha già portata a esibirsi nelle principali città del pianeta. Anche l’Italia è stata tra le tappe privilegiate, con due concerti evento a Milano che hanno registrato il tutto esaurito, confermando il legame speciale tra Gaga e il suo pubblico italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it