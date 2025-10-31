Mi ha lasciata Lutto devastante per l’amata cantante un addio che fa tanto male
Sono mesi di grande fermento per la cantante, che da marzo è tornata al centro della scena musicale mondiale con l’uscita del suo nuovo album di inediti, “Mayhem”. Il disco, accolto con entusiasmo da critica e pubblico, ha rapidamente conquistato le classifiche internazionali, segnando l’ennesimo successo per la pop star americana. A pochi mesi dal lancio, la cantante ha dato il via al “The Mayhem Ball Tour”, una mastodontica tournée mondiale che l’ha già portata a esibirsi nelle principali città del pianeta. Anche l’Italia è stata tra le tappe privilegiate, con due concerti evento a Milano che hanno registrato il tutto esaurito, confermando il legame speciale tra Gaga e il suo pubblico italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Questa mattina, un grave lutto ha colpito la nostra cittadina. Ci ha lasciato l’avvocato Domenico Vecchio, già consigliere comunale di Capaccio Paestum, persona molto stimata e amico dell’intera comunità. Ai suoi familiari e amici va il mio profondo cordoglio p - facebook.com Vai su Facebook
“Ho perso tutto”: Anita Mazzotta confessa il suo dolore al Grande Fratello - Anita Mazzotta parla della morte della madre e si abbandona alle lacrime, sostenuta da Rasha e Omer. Segnala quilink.it