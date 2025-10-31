MFE ADV Stefano Sala annuncia la nuova organizzazione delle concessionarie del gruppo
MFE Advertising, la concessionaria internazionale di MFE – Media For Europe, il primo broadcaster privato in Europa con una raccolta pubblicitaria complessiva di oltre 5 miliardi di euro, annuncia importanti novità sia a livello di headquarter sia a livello dei paesi in cui opera. Entro la fine dell’anno avverrà la fusione di Publieurope, di cui Michele Giraudo è CEO e Stefano Sala Chairman, all’interno di MFE ADV. Questo importante passaggio per lo sviluppo internazionale del Gruppo comporterà l’accentramento in MFE ADV delle responsabilità di alcune funzioni chiave come digital, marketingoperations e il coordinamento sia degli headquarter dei grandi clienti internazionali sia di quelli delle centrali media. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Dopo la chiusura delle indagini preliminari, è tornato in libertà l’ex sindaco e vicesindaco di Sannicola Cosimo Piccione. Il gip Stefano Sala ha accolto l’istanza degli avvocati Luigi Corvaglia e Massimo Manfreda attenuando la misura e disponendo l’obbligo di - facebook.com Vai su Facebook
