mezzana e valbisenzio brindano e vanno avanti in coppa toscana

Due società pratesi avanzano ai sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. E' la sintesi del mercoledì di coppa, che due giorni fa ha visto scendere in campo Virtus Comeana, Tavola, Valbisenzio, CSL Prato Social Club e Tavola. La copertina è per il Mezzana, che in campionato non ha fin qui brillato ma che sembra aver trovato una propria dimensione in coppa: trascinati da Paoletti (tripletta) e Mascii, gli uomini di coach Tinti hanno vinto per 4-1 contro l'ambizioso Tavola di Montagnolo e hanno così staccato il pass per il turno successivo. Un altro scontro intraprovinciale è andato in scena al "Vittorio Rossi" di Santa Lucia.

