Metti un fantasma nella foto per spaventare gli amici a Halloween

Immaginiamo di scattare una foto di gruppo durante una cena familiare. All’improvviso, sullo sfondo emerge una sagoma evanescente, come se un visitatore del passato avesse deciso di unirsi. Mi ricorda un Horror asiativo del 2004 chiamato Shutter, dove le fotografie mostravano un fantasma dietro la scena o accanto a qualcuno. Per ottenere effetti spettrali nelle foto, per spaventare un amico facendogli vedere terrificanti presenze seminascoste in foto per un divertente scherzo per Halloween, ci sono alcune app gratuite per smartphone, iPhone o Android ed editor online che gestiscono strati e filtri in modo semplice. 🔗 Leggi su Navigaweb.net