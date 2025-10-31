meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge su Liguria e tra Veneto e Friuli al pomeriggio non sono appesi variazioni di rilievo con la pioggia al Nord Est in serata e nella notte tempo per lo più asciutto ma con ancora cieli nuvolosi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto al pomeriggio poche variazioni con anche locali schiarite in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche di base sui settori adriatici atwood al mattino pioggia e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria variabilità asciutta altrove al pomeriggio locali piogge in arrivo anche su Basilicata in Puglia meridionale in serata residui fenomeni Sicilia e Calabria asciutto altrove con molti addensamenti Maggiori schiarite Sardegna e campagna temperature minime stabili regalo al centro-nord e sulla Sardegna in realtà sulle sulla Sicilia massimo in calore studia sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 31-10-2025 ore 06:15